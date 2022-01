Haucourt. Seine-Maritime : une voiture fait des tonneaux, deux blessés graves

La voiture est sortie seule de la trajectoire de la chaussée, selon les pompiers, avant de faire plusieurs tonneaux sur la D919 à Haucourt près de Forges-les-Eaux, à la frontière entre la Seine-Maritime et l'Oise.

D'importants moyens des pompiers et du Samu des deux départements ont été déployés sur place. Deux personnes ont été grièvement blessées, l'une éjectée du véhicule et l'autre qui en avait été extraite mais qui était inconsciente à l'arrivée des secours. Deux autres personnes ont été plus légèrement touchées.

Évacuation par hélicoptère

La victime la plus sérieusement blessée a été évacuée vers un hôpital par l'hélicoptère du Samu de l'Oise. Les autres ont été prises en charge par des ambulances.

