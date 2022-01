Caen. Un bilan plutôt mitigé du système éducatif normand

La Normandie est-elle bonne élève dans le domaine de l'éducation ? Pas vraiment, si l'ont en croit L'état de l'école en Normandie, un petit livret de 80 pages dévoilé par le rectorat. Ce dernier a tenu à le rendre accessible à tous (disponible ici) par soucis de transparence, mais également à ce que les chiffres et graphiques qu'il contient soient facilement compréhensibles par tous. Il dresse un diagnostic des forces et faiblesses du système éducatif de la région.

Si le recteur des académie de Caen (Calvados) et de Rouen (Seine-Maritime), Denis Rolland, a tenu à souligner les forces de la région, comme l'enseignement professionnel, il constate aussi que la Normandie est en dessous de la moyenne nationale dans de nombreux domaines. Par exemple, plus de 20 % des élèves ne maîtrisent pas les compétences attendues en français à l'entrée en 6e, ce qui place la région à l'avant-dernier rang. Idem du côté des sciences, où seuls 71,2 % des élèves de l'académie de Caen et 67,5 % de ceux de l'académie de Rouen possèdent les compétences attendues. Dans la région, le taux de réussite au baccalauréat général est inférieur d'un point à la moyenne nationale, et d'1,4 point pour le baccalauréat technologique.

Des disparités entre les départements

On constate également de nombreuses disparités entre les départements. Dans l'Orne, 13,5 % de jeunes ont des difficultés en lecture : c'est quatre points de plus que dans le Calvados. 13,9 % des jeunes de 16 à 25 ans ont quitté le système éducatif sans diplôme dans l'Eure, soit 5 points de plus dans la Manche.

La Normandie manque-t-elle de moyens pour son système éducatif ? Pas vraiment, pourtant, à en croire le rectorat qui rappelle que ceux de la région sont supérieurs à la moyenne nationale. Ces résultats devraient en tout cas servir à élaborer le projet pédagogique commun aux académies Caen et Rouen, qui fusionneront au 1er janvier 2020.