Dieppe. Dieppe : Trois personnes secourues en mer après un naufrage

Une vedette a sombré en mer, mercredi 26 septembre 2018, au large de Dieppe (Seine-Maritime). À son bord, trois personnes, deux hommes et une femme, tous adultes. Ils ont envoyé un message de détresse vers 22h30 permettant le déclenchement rapide des secours.

En état de fatique

L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, basé au Touquet (Pas-de-Calais), intercepte l'appel alors qu'il effectuait un vol d'entraînement. Il se déroute quasiment instantanément sur la zone du naufrage. Un navire de pêche qui se situe à 3,7 km de la zone propose aussi de se dérouter pour porter assistance à la vedette.

Pendant ce temps, une communication téléphonique a été maintenue entre l'une des victimes et les secours, pour s'assurer de l'état des victimes alors à l'eau. L'hélicoptère arrive sur zone 15 minutes plus tard et commence le treuillage des trois personnes. Elles se trouvent alors en état de fatigue et en légère hypothermie et sont donc conduites à l'hôpital de Dieppe.

Remorquage de la vedette

L'opération de secours s'étant déroulé rapidement, le navire de pêche qui a proposé son aide est désengagé. De son côté, la SNSM se rend sur place pour tenter un remorquage de la vedette alors semi-immergée. Plutôt que de risquer de bloquer le port de Dieppe, le convoi s'arrête au plus près de la plage de Puys (76).

Mercredi 26 septembre 2018 à 22h30, la SNS 080 est alertée par le CROSS Gris Nez pour porter assistance à un bateau de plaisance en train de chavirer. Le Guépard Whisky déjà sur zone hélitreuille 3 personnes et les transfèrent aussitôt à l'hôpital de Dieppe #snsm pic.twitter.com/UTJxuJw7pH — stationdedieppe (@stationdedieppe) September 27, 2018

La vedette a été laissée au mouillage durant la nuit avec un dispositif lumineux. Le remorquage a repris dans la matinée du jeudi 27 septembre.