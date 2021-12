Ligue 1: Dembélé assomme Dijon, Germain soulage l'OM

Moussa Dembélé, auteur d'un doublé pour Lyon (3-0), et Valère Germain, avec un but décisif pour Marseille (3-2), ont été les grands héros d'une 7e journée de Ligue 1 qui, en attendant la réception de Reims par le leader parisien, a vu six cartons rouges distribués en six matches.