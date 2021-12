Rouen. Hockey : premier tournant de la saison pour Rouen face à Nice

Après trois victoires en autant de rencontres depuis le début de la saison, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) vont aborder un premier virage dans cette saison 2018-2019. Ils se déplacent chez les Aigles de Nice mardi 25 septembre 2018 pour le compte de la 4e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Deux équipes puissantes

Et si cette rencontre se révèle comme un premier tournant c'est que si les Jaunes et Noirs sont à la 3e place au classement avec neuf points sur neuf possibles. Les Aigles de Nice ont fait exactement le même parcours avec autant de victoires et occupent la 2e place grâce à un goal-average favorable (Grenoble étant leader avec un match de plus disputé).

Avec une victoire en déplacement à Chamonix (3-2), à domicile face à Strasbourg (6-1) et une deuxième victoire à l'extérieur à Amiens (4-2), les Niçois réalisent un très bon début de saison. Entre la deuxième meilleure attaque (Nice) et la meilleure défense (Rouen), le match risqué d'être serré et les joueurs de Fabrice Lhenry devront être à 100 % pour s'imposer.

Pour le coach rouennais, "c'est toujours compliqué d'aller à Nice, ils font souvent un bon début de saison. Il faudra être bon défensivement comme les deux derniers matches, il faudra prendre le match dans le bon sens, c'est sûr que le voyage est très long mais on y va pour ramener les trois points à Rouen".