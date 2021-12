Golf: ce qu'il faut savoir sur cette Ryder Cup

. Un rendez-vous incontournable

C'est +LE+ rendez-vous qu'attendent les golfeurs tous les deux ans. Installée depuis près d'un siècle, cette compétition, qui mêle matches en double et matches en simple et fait s'opposer 24 des meilleurs joueurs du monde, déchaîne les passions, dans des proportions parfois assez folles, tant le monde du golf apparaît d'ordinaire très sage. La ferveur du public, celle des joueurs aussi, en ont fait l'une des épreuves les plus mythiques du sport. La foule hurle régulièrement des "USA, USA..." ou "Europe, Europe", dans une ambiance semblable à un kop de supporters d'un stade de football, ce que l'on ne peut voir et entendre qu'une fois tous les deux ans sur les greens. La Ryder Cup n'offre pourtant aucun prize-money. Il n'y a rien d'autre à gagner que le trophée et une suprématie éphémère. "Ce n'est pas seulement une compétition de golf, il y a un côté show, une communion qui se crée avec le public et les équipes. C'est de la même dimension que les jeux Olympiques", a résumé dans une interview au Point Thomas Levet, l'un des trois Français à avoir disputé l'épreuve (2004).

. L'attraction Tiger Woods

Un privilège. Les spectateurs qui fouleront la pelouse du golf de Saint-Quentin-en-Yvelines pourront dire "J'y étais!". Car la présence de la star incontournable de ce sport, qui n'avait plus participé à une Ryder Cup depuis six ans, est un événement en soi. Revenu de l'enfer et de la 656e place mondiale en début d'année, après une traversée du désert de trois ans (depuis 2015), il a arraché sa sélection dans la Team USA, une sélection agrémentée d'une première victoire depuis cinq dimanche au Tour Championship. Cet incroyable come-back a donné un énorme coup de +boost+ à l'épreuve. Le retour du +Tigre+ sur le circuit américain a d'ores et déjà dopé les audiences TV aux Etats-Unis selon le patron de la PGA Jay Monahan. Et les audiences de la Ryder devraient connaître les mêmes effets.

. Un jack-pot qui échappe à la France

Une incongruité. Mais c'est la règle. Les recettes issues de cette 42e Ryder Cup, qui se dispute pour la première fois de son histoire sur le sol hexagonal, et pour la troisième fois seulement dans un pays non anglo-saxon, ne tomberont pas dans l'escarcelle de la Fédération française de golf (FFG). Quand la compétition se déroule en Europe (c'est le cas tous les deux ans) la billetterie, les sponsors et les droits télévisés reviennent à la société de Ryder Cup Europe, une organisation qui comprend des représentants du Tour européen (EPGA) de la PGA de Grande Bretagne et d'Irlande et le Ryder Cup European Development Trust (RCEDT). La France peut compter sur d'éventuelles retombées économiques de l'événement, mais qui n'ont rien de comparable avec la manne générée par l'événement diffusé dans plus de 180 pays

. Depuis 25 ans, les USA n'ont pas gagné en Europe

Cela semble assez étrange au regard de la domination des Américains dans l'histoire de l'épreuve, mais depuis une vingtaine d'années, ce sont bien les Européens qui dominent. Entre 1995 et 2004, ils ont remporté huit Ryder Cup sur dix. Leur dernier plus beau coup s'est déroulé sur le sol américain à Medinah en 2012. En revanche, côté Etats-Unis, rien à se mettre sous la dent en dehors du sol américain depuis 1993 sur le parcours de Belfry en Angleterre. Menés par le capitaine Tom Watson, les Américains (Davis Love III, Fred Couples, Payne Stewart...) l'avaient emporté face à Faldo, Ballesteros et Woosnam 15 à 13.

. Une flopée de stars en tribunes

C'est le petit plus de la Ryder. Le show se trouve aussi en tribunes. Des acteurs comme Bill Murray, Samuel Lee Jackson mais aussi des stars du sport comme Michael Jordan sont des aficionados réguliers. Trois jours avant le début de la compétition, le match des célébrités pourrait par exemple cette année permettre aux spectateurs de voir le surfeur Kelly Slater, l'ex-star du football portugais Luis Figo ou encore l'ancienne secrétaire d'Etat Condolezza Rice balancer quelques drives... Un cocktail qui fait aussi le charme de la Ryder Cup.

