Préaux. Un chauffeur de Préaux en lice pour être meilleur routier de France

Cela fait 16 ans qu'il est chauffeur routier dans la même entreprise, transport Grisel à Préaux dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime). Et Philippe Heldé aime toujours autant son métier. "J'aime conduire tout simplement et puis aussi le contact avec les gens". Au volant de son 26 tonnes de 12 mètres de long et 380 chevaux sous le capot, Philippe livre environ trois clients par jour et fait autant de ramassages, entre la Normandie et la région parisienne. Et 16 ans de métier l'ont rendu maître zen sur la route. "Il y a bien longtemps que je m'énerve plus dans les embouteillages, ça ne sert à rien", explique-t-il avec un calme apparent.

Le métier s'est imposé à lui comme une évidence. "J'ai passé le permis poids lourd à l'armée et ça m'a tout de suite plu". Et puis dans sa belle-famille, le grand-père avait une entreprise de transport routier. "Ça parlait beaucoup camions dans les repas", sourit-il.

Philippe Heldé conduit au quotidien un 26 tonnes de 12 mètres de long et 380 chevaux avec deux essieux à l'arrière. - Pierre Durand-Gratian

Un concours par hasard

C'est son patron qui lui a proposé de participer au concours de meilleur chauffeur routier de Normandie, organisé par une association pour la formation professionnelle dans le transport, le jeudi 5 juillet 2018. À Caen, ils étaient 13 à s'affronter lors des différentes épreuves : un examen sur table sur la législation du transport, une épreuve en simulateur, un trajet où était évalué l'éco-conduite ou encore une épreuve de déchargement et chargement de palette. "On avait des capteurs sur un gilet pour évaluer nos postures et un temps imparti pour le chargement", précise Philippe. À l'annonce du résultat, c'est la surprise : "ils ont donné le nom du 3e puis de 2e, je me suis dit, c'est mort" mais c'est bien lui qui l'a emporté. "Mon patron était super-content, moi je ne m'y attendais pas".

Il est comme ça Philippe, modeste et prenant les choses comme elles viennent en attendant la finale nationale du jeudi 27 septembre 2018 avec les 11 autres gagnants dans leur région. "Ce sera l'occasion de rencontrer d'autres personnes de la même branche et puis, si je gagne, c'est bien". En toute décontraction !