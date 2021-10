Plus de 500 films sur son PC

Or, le 20 novembre 2009, le prévenu avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à trois ans de prison dont deux avec sursis pour des faits similaires et pour agression sexuelle sur personne vulnérable (en l’occurrence sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer).



Violé à 9 ans

Lundi 27 février, O.V a comparu libre, sous contrôle judiciaire, en attendant le rapport d’un psychiatre. A l’audience, il explique qu’il prend progressivement conscience de son comportement déviant, mais que, par pulsions incontrôlables, il est amené à télécharger de nouvelles images, qu’il a même transmis à deux amis alors que ceux-ci ne lui avaient rien demandé. Pour le procureur, le prévenu est dangereux. A l’âge de 26 ans, il aurait eu une relation avec un jeune de 13 ans, non punie du fait de la prescription. Le magistrat demande donc un mandat de dépôt immédiat, la peine-plancher de trois ans et l’exécution totale de sa précédente peine.

Me Sandrine Chemla, avocate du prévenu, rappelle que son client a été violé par son frère de dix ans son aîné dès l’âge de 9 ans, et qu’après le décès de son père, sa mère n’aurait eu de cesse d’avoir une relation ambivalente avec lui. L’avocate parle d’addiction plus que de réelle perversion active.

Mais les réquisitions du procureur ont été suivies. O.V a été incarcéré à l’issue de l’audience pour une durée de six ans et devra, à sa sortie, se soigner sous peine d’un emprisonnement supplémentaire de deux ans. Son ordinateur a été confisqué et son nom inscrit au fichier national des délinquants sexuels.