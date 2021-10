Haras du Pin: le préfet de l'Orne se veut rassurant

Soucieux d’être à l’écoute des élus, le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la pêche,

de la ruralité et de l’Aménagement du Territoire est attentif à l’avenir du Haras du Pin.

Il s’agit en effet d’un emblème départemental et national en matière d’excellence équine, de patrimoine historique, d’environnement et de tourisme.



Un travail en partenariat est engagé depuis 2008 associant l’Institut français du cheval et de

l’équitation (I.F.C.E), le Conseil régional de Basse-Normandie, le Conseil Général de l’Orne et la

préfecture de l’Orne, afin de construire ensemble une nouvelle structure de gouvernance sous la

forme d’un syndicat mixte entre l’I.F.C.E, le Conseil Régional de Basse-Normandie et le Conseil

Général de l’Orne.



Le Préfet de l’Orne tient à rassurer les acteurs investis sur l’avenir du Haras national du Pin : il

n’existe aucun projet de cession du Haras, le domaine restant la propriété de l’I.F.C.E.



La communauté équestre internationale a choisi le Haras National du Pin pour accueillir

l’épreuve de cross pour le concours complet d’équitation des Jeux Equestres Mondiaux qui se

déroulera du 24 Août au 7 septembre 2014 en Normandie.

Cette marque de confiance confirme qu’il devient nécessaire, plus que jamais, de poursuivre

l’effort collectif de convergence afin de sauvegarder et valoriser le domaine, de développer les

infrastructures sportives et de formation afin de renforcer son rôle dans la filière équine.