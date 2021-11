Caen. A Caen, contrôlé sans ticket dans le bus, il se déchaîne

C'est pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et personne chargée de mission de service public qu'un jeune homme âgé de 19 ans a comparu mercredi 12 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits remontent au lundi 4 juin 2018.

Déchaînement de violence

Ayant rendez-vous chez le médecin le jeune homme emprunte un bus sans titre de transport. Lorsqu'un contrôleur le lui demande il commence par donner une identité fictive. Finissant par présenter sa carte d'identité, il l'arrache d'un coup des mains du contrôleur (ainsi que son carnet de PV) lui occasionnant un traumatisme du poignet (trois jours d'incapacité de travail). Devant ce comportement particulièrement agressif et provoquant, la police municipale est appelée. Le scénario est le même. Insultant, donnant des coups de partout, le jeune est difficilement maîtrisé. L'un des agents est blessé à la tempe (un jour d'incapacité de travail).

Proportions importantes pour des faits simples

Le procureur a du mal à comprendre, d'autant plus que le prévenu, un jeune sans histoires, n'a jamais eu de démêlés avec la justice. "Pourquoi des proportions si importantes pour des faits aussi simples ? Le ticket qui vaut 1,50 euro n'a pas été acheté, pas vu, pas pris, sinon une amende s'impose". La défense fait remarquer que les contrôleurs ne font pas toujours dans le relationnel et que son client a pris peur.

Il écope de 70 heures de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois faute de quoi ce sera un mois de prison ferme. En dommages et intérêts il devra verser 500 euros à chaque victime (3 policiers et 1 contrôleur) et un euro symbolique à la société Twisto.

