Bretteville-sur-Odon. Près de Caen, ils lancent la première vodka made in Normandie

C'est la seule produite en Normandie, et ça se sent : la vodka C'est nous, micro-distillerie basée à Bretteville-sur-Odon (Calvados), porte la marque de la région grâce à son "apple touched".

La pomme et sa douceur

Mais attention, rien à voir avec la vodka aromatisée ! La pomme de Normandie intervient en fait dans le processus de fabrication. "Cela reste de la vodka classique, à base de blé français, explique David Granville, cofondateur de l'entreprise. Mais quand elle sort du lambique, elle est filtrée par un panier de pommes, ce qui ajoute une douceur. Cela donne une vodka plus ronde, avec une jolie texture."

Une méthode plutôt innovante pour cette micro-distillerie qui, depuis son lancement il y a deux ans, s'attache à produire local le plus possible. "Nos bouteilles viennent du Havre, l'alcool vient de Champagne…" énumère David qui assure faire le maximum pour trouver ses matières premières en France.

Gin à la française

Un pari plus compliqué à tenir pour le gin et tous ses arômes, le premier amour de la distillerie C'est nous. C'est pourtant avec cette boisson que tout a commencé pour les deux fondateurs de la petite entreprise. Le couple s'est rencontré en Angleterre où "le gin est vraiment populaire alors qu'en France, il n'est pas du tout tendance", raconte Julie Leroux.

Combinant leurs expériences dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, les deux jeunes se lancent donc le pari de faire aimer aux frenchies l'un des alcools favoris de leurs voisins anglais. Et le cocktail détonnant semble avoir bien pris : le mois dernier, C'est nous a écoulé un peu plus de 350 bouteilles. Un chiffre qui progresse régulièrement et a donc poussé le duo à élargir sa gamme. Après les "ginfusions" - version de leur gin macéré dans la framboise, la rhubarbe ou l'abricot – il mise donc sur la vodka, cet alcool dont "tout le monde a une bouteille à la maison".

