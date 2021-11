Alençon. Orne : Orlan Poirier aide les seniors à apprivoiser les outils numériques

Il fallait y penser : à Alençon (Orne), Orlan Poirier, 22 ans, lance sa microentreprise. Tablettes, ordinateurs, Smartphone, elle vient en aide aux seniors qui rencontrent des difficultés avec l'usage du numérique. Il est lui-même surpris par le succès que remporte ce service.

Auprès des seniors

C'est en côtoyant des seniors à son travail à l'UNA, qu'Orlan Poirier s'est rendu compte de cette réalité : les seniors sont de plus en plus nombreux à posséder ordinateurs, tablettes et autres smartphones. Mais en avoir, ne veut pas dire savoir s'en servir !

Appréhension

Le grand classique, c'est un senior qui se fait offrir une tablette, mais qui au premier bug se retrouve bien seul face au numérique. Un autre grand classique est le senior confronté à une avalanche de spams dans sa boîte mails et qui ne sait pas comment s'en sortir, ni distinguer les spams des vrais messages. Orlan Poirier se déplace chez ceux qui font appel à lui, par prestation d'une heure, pour des prestations d'aide, mais aussi de conseil et de bilan.

Micro entreprise

Pour l'instant, Orlan Poirier conserve son job à l'UNA, mais le soir, le vendredi après-midi, le week-end, c'est à son nouveau métier qu'il se consacre :

Orlan Poirier Impossible de lire le son.

Orlan Poirier vient tout juste de débuter sa nouvelle activité. Pour l'instant exclusivement sur le pays d'Alençon. Le succès auquel il ne s'attendait pas le fait toutefois envisager un bel avenir.

Orlan Poirier 06 35 95 02 91. Prestation chez le client à 25€ de l'heure, dont la moitié récupérable sur les impôts (service à la personne).