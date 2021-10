Jean-Michel Aulas, Président de l'O.L s'en prend à l'arbitre normand Fredy Fautrel

L'Olympique lyonnais a concédé l'égalisation dans le temps additionnel (90+4) après avoir mené deux fois à la marque, 3-1 puis 4-2.



Dès la fin de la rencontre, le président de l'OL, après avoir livré son ire aux télévisions, s'est précipité en salle de presse pour s'en prendre à l'arbitre, notamment sur la durée du temps additionnel de 4 minutes accordé.



"Aujourd'hui, sur le plan des règles du jeu, je considère que Lyon a été complètement désavantagé. Comment peut-on faire jouer quatre minutes d'arrêts de jeu ? Je ne sais pas pourquoi, ni dans quel intérêt et s'il y a des intérêts qui dépassent le cadre du football à court terme mais c'est un peu dommage", a déploré JMA, "un président déçu et malheureux".



"Vous n'avez pas de réponse à me donner... Alors soyez honnête au moins. Calculez les changements. Il y en a combien ? Cela fait 2 minutes 30 de changements... Pas 4 minutes", a hurlé l'entraîneur Rémi Garde à M. Fautrel dans le tunnel menant aux vestiaires.



Même si l'arbitre, seul, décide de la durée de la récupération des arrêts de jeu et qu'il s'agit d'un temps minimum, les deux hommes oublient qu'aux 30 secondes ajoutées pour tout remplacement normalement effectué, une minute, au minimum, est également additionnée pour tout examen d'un joueur blessé avec son évacuation hors du terrain.



Et l'OL a la mémoire courte après avoir arraché aux dépens de Lorient, le 31 janvier, la prolongation en demi-finale de la Coupe de la Ligue en égalisant par Jimmy Briand (2-2) sur un corner que l'arbitre, Ruddy Buquet, avait laissé jouer au-delà du temps additionnel annoncé, là aussi, de 4 minutes... Lyon s'était qualifié pour la finale en gagnant 4-2.

Fredy Fautrel est né à Avranches, il est est arbitre de Fédéral 1, il arbitre chaque week-end les rencontres de Ligue 1 et Ligue 2.

