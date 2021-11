Apollinaire vous propose de jouer :

Le 4 Miranda

Le 9 D'or et diamant

Le 7 Carriwitchet

Le 1 My swashbuckler

Le 3 Forever yours

Le 6 Qatar millenium

Le 10 Cats on trees

Le 12 Sing for me

Hier, Apollinaire a trouvé le tiercé dans le désordre en 5 chevaux



Départ à 13h47