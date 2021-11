Les joies simples avec Félicie Dubois

Le bonheur c'est aussi apprendre à s'émerveiller

Bienvenue dans un pays en mutation, souvent brutalisé, qui persiste à exister contre vents et marées à travers des voix d’hommes et de femmes, simples et joyeuses. Bienvenue à Sainte-Barbe, petite commune de deux cents âmes, entre mer, marais et bocages.

C’est là que décide de s’installer avec sa compagne une Parisienne sans attaches, lassée de la grande ville et de sa densité. Au gré des saisons, des fêtes et des rendez-vous municipaux qui rythment la vie des gens d’ici. Il fait bon vivre. Cependant la violence sourde : certains disparaissent, et les fermes n’ont plus d’héritiers. Quelque chose toutefois nous retient en ces lieux. Quelque chose impulse déjà la relève, et la suite de l’histoire.

Félicie Dubois est l’auteure de plusieurs romans ainsi que de deux biographies : Tennessee Williams, l’oiseau sans pattes (Balland, 1992) et Une histoire de Jane Bowles (Seuil, 2015). Née à Paris au siècle dernier, elle vit depuis dix ans en Normandie.

