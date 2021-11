Rouen. Rugby : Rouen se donne les moyens de ses ambitions

La déception de l'échec en finale d'accession à la Pro D2 fait partie du passé. Après un été studieux, le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) a désormais le regard fixé sur la nouvelle saison de Fédérale 1 qui l'attend. Pour respecter son objectif de montée, le club normand s'est montré ambitieux dans son recrutement.

Un effectif renforcé

"On a notamment pris deux demi-de-mêlée, deux 10, trois centres, deux ailiers… On a surtout renforcé les trois-quarts", précise Richard Hill, l'entraîneur anglais des Lions. Parmi les nouveautés au casting, quelques joueurs de Pro D2 comme l'ancienne charnière de Mont-de-Marsan, composée de Mathieu Billou et Matthew James, et des joueurs bien connus des divisions supérieures.

Avec un groupe plus compétitif et "plus professionnel", qui devrait lui donner du fil à retordre à l'heure de faire ses compositions d'équipe, Richard Hill attend des résultats en retour. Avec la nouvelle formule de la Fédérale 1, ses Lions devront terminer dans les deux premiers de leur poule pour se qualifier pour les play-offs. En espérant, cette fois, rejoindre l'antichambre de l'élite.