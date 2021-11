La Ferté-Macé. 50ème braderie à La Ferté-Macé ce week-end

Tout le week-end du 1er et 2 septembre, quelques jours avant la rentrée, les commerçants de la ville de la Ferté-Macé vous convient pour la braderie.

Samedi et dimanche, profitez du marché Art et terroir et de la foire aux vins. Des animations pour les enfants sont aussi proposées sur ces 2 jours. Il y aura également des concerts. La grande braderie aura lieu le dimanche. 500 exposants sont attendus.

Le programme du week-end - Affiche

Pour la première fois, une grande tombola est organisée chez les commerçants de la ville: venez déposer un bulletin dans l'urne de votre commerçant jusqu'à samedi soir et vous gagnerez peut-être une voiture BMW Z3 Roaster!

Ecoutez Sophie Lallemand nous présenter cette édition anniversaire:

Braderie Impossible de lire le son.

Rendez-vous samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018 dans les rues de la Ferté Macé et chez vos commerçants. Entrée gratuite.