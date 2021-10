Hangar et Boulevard des Airs confirmés au Festival Rire and Pop

La programmation continue de s'agrandir avec l'annonce de deux nouveaux groupes. Hangar et Boulevard des airs rejoignent la programmation.

Dès le jeudi 14 Juin et le vendredi 15 juin, Rire and Pop vous proposera de découvrir Christophe Alévêque et Elisabeth Buffet.Le 16 juin, vous pourrez découvrir Shy’m, Inna Modja, Hushpuppies, Lussi in the sky ou encore Aurélie Cabrel et cette première édition se terminera le 17 juin avec Corneille, Gérald De Palmas ou encore les demoiselles de Plastiscines.