Hors Normandie. Course-poursuite : l'ancien joueur caennais Andy Delort en garde à vue

Selon nos confrères du midi libre, l'ancien attaquant du Stade Malherbe (durant la saison 2015-2016, il a joué dans quatre autres clubs depuis), Andy Delort, désormais joueur du Montpellier Hérault Sport Club, aurait été entendu en garde à vue ce lundi matin 27 août 2018 après avoir été appréhendé à l'issue d'une course-poursuite qui se serait déroulée dans la nuit du dimanche 26 août au lundi 27 août 2018 entre Agde et Marseillan. Andy Delort n'était pas au volant de la voiture, qui est pourtant la sienne.

Outrage à agent et conduite sous emprise de l'alcool

Le conducteur n'avait plus le permis et conduisait après avoir ingéré de l'alcool. Il roulait à vive allure et a été pris en chasse par la police après avoir refusé de s'arrêter. Andy Delort aurait répondu à la police qu'il " s'en bat les c…" car il "gagne 150 000 € par mois". Le joueur héraultais pourrait être poursuivi pour outrage à agent de police.