Falaise. Tribunal de Caen : "Mon mari est un pervers"

Un homme âgé de 53 ans devant répondre d'exhibitions sexuelles a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mercredi 22 août 2018. Les faits se sont produits entre mai et juillet 2018 à Falaise.

"Il faut admettre la réalité"

L'homme, bien sous tous rapports, a du mal à faire face aux accusations : des femmes le voient se masturber sur son balcon ou y exposer son sexe, une voisine le croise nu dans les escaliers, une autre l'aperçoit assis dans son appartement, porte ouverte et sans vêtements. Il s'insurge : "Ce n'est pas intentionnel, il peut arriver que je passe sur mon balcon quand je suis nu pour aller dans une autre pièce, mais je ne m'y suis jamais exposé et encore moins masturbé." Le président Christophe Subts tente de lui faire prendre conscience. "Ce n'est pas facile à reconnaître mais il faut admettre la réalité"

Portrait sans concession

Durant l'enquête, sa femme (qui l'a quitté depuis) dresse un portrait sans concession de son ex- mari. "C'est un pervers. Ça fait des années que je lui demande de se soigner. Il adore montrer son sexe et le prendre en photo, c'est peut-être parce qu'il est impuissant." Du bout des lèvres le prévenu reconnaît avoir eu ce comportement mais essentiellement dans l'intimité.

Quel danger représente-t-il ?

L'expertise psychiatrique dépeint un homme au comportement voyeuriste, inoffensif jusqu'à présent mais qui pourrait se montrer dangereux à cause de ses pulsions sexuelles déviantes.

La procureure s'inquiète de l'accélération de la fréquence de ses exhibitions et requiert six mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. La cour suit ce réquisitoire, y ajoutant une obligation de soins. Le prévenu devra en outre s'abstenir d'entrer en relation avec les victimes.

