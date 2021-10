Rouen. Hockey sur glace : troisième victoire pour les Dragons face à Caen

Déjà vainqueurs des Ducs d'Angers mardi 21 août 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont de nouveau gagné le jeudi 23 août 2018, toujours sur l'Ile Lacroix, cette fois face aux Drakkars de Caen (Calvados) sur le score de 4-1.

Dernière répétition à domicile

Un match bien maîtrisé face au club de Caen, qui évolue en Division 1. Hormis les quatre buteurs rouennais, Chad Langlais, Loic Lampérier, Marc-André Thinel et Nicolas Ritz, le public a apprécié l'énorme performance de Quentin Papillon, jeune gardien prêté à Caen par les Dragons.

Fabrice Lhenry : "Nous avions décidé pour ce match de profiter de notre partenariat avec Caen en mettant tous nos joueurs de moins de 23 ans avec eux. Nous avons ainsi évolué à trois lignes pour plus travailler nos systèmes de jeu et avoir plus de temps de jeu pour tout le monde mais il a été difficile de motiver les joueurs dans ces conditions."

Il reste donc un seul match amical pour les Jaunes et Noirs, mardi 28 août 2018, chez les Ducs d'Angers, avant de démarrer la saison en Finlande face à Karpat en CHL, vendredi 31 août 2018.