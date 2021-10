Caen. Le Club Foot : le nouveau rendez-vous des passionnés en Normandie

C'est la grande nouveauté sport de cette rentrée sur Tendance Ouest : à partir du lundi 27 août 2018, Le Club Foot viendra rythmer les semaines des amoureux du ballon rond en Normandie, tous les lundis de 19 heures à 20 heures en direct.

Libre antenne

Pendant une heure, éditorialistes, journalistes, consultants et acteurs du foot normand seront invités à débriefer et débattre de l'actu du week-end, de la Ligue 1, avec Caen, jusqu'à la Régionale 2, en passant évidemment par la Ligue 2 avec Le Havre mais aussi les différents championnats nationaux.

Les auditeurs aussi auront une large place dans Le Club Foot par l'entremise de la libre antenne accordée sur chacun des sujets de l'émission où ils seront invités à débattre et à poser leurs questions aux invités.

Le Club Foot, avec Sylvain Letouzé chaque lundi à 19 heures sur Tendance Ouest - Tendance Ouest

Le Club Foot, ce sera aussi une place de choix réservée aux différentes pratiques du football en Normandie ainsi que des rendez-vous incontournables et des jeux, l'actu Foot-Web, les Tops et Flops ou encore les Pronos !

Retrouvez de nombreux nouveaux rendez-vous dès le lundi 27 août 2018 comme Le club astro !

Le Club Foot, animé par Sylvain Letouzé et ses sociétaires : Johan Gallon (coach de l'US Granville), Julien Mahieu (So Foot), Julien Caillard (RTL), Didrick Pomelle (Le Courier Cauchois), Matthieu Billeaud (Foot Normand), Lucien Devôge et Thomas Blond (La Manche Libre), Julien Hervieu et Thibault Deslandes (Tendance Ouest) et Cyril Capron et Pierre-Charles Binet (consultants).