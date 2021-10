Bretteville-l'Orgueilleuse. Calvados : le retour de la jonglerie à Bretteville-l'Orgueilleuse

Tartajongle, c'est le nom d'une convention qui se tiendra du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018, place des Canadiens à Bretteville-l'Orgueilleuse (Calvados). Elle est très attendue par les amateurs des arts du cirque et de la jonglerie puisqu'elle fait son retour après trois ans d'absence.

Du diabolo sera également au programme - Bernard Foncez - Photos

Un programme ouvert à tous

Le programme ne laissera personne de côté, d'autant plus que la participation est libre à l'entrée. Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues, de 5 à 99 ans. Afin de s'initier à la jonglerie et à l'équilibre sur objet, des ateliers auront lieu le samedi 25 août 2018 de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures. Un atelier pour les plus petits (à partir de trois ans) aura lieu de 16 à 17 heures. Le dimanche, les ateliers pour tous auront lieu entre 10 heures et midi et entre 14 heures et 15 heures.

Des spectacles avec des jongleurs célèbres (avec notamment Wes peden) auront lieu comme le samedi à 20 heures au studio et le dimanche, place des Canadiens, de 16 à 17 heures. Le programme complet :

Le programme complet de Tartajongle - DR