Condé-sur-Noireau. Calvados : "Je tirerai dans le tas", menace-t-il les gendarmes

Athmane Abaidia, 59 ans, a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) jeudi 16 août 2018, devant répondre de menaces de mort à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique et de leur entourage ainsi que pour injure à caractère racial. Les faits remontent au vendredi 27 juillet 2018 à Condé sur Noireau. En détention provisoire depuis le mois de juillet, il a été jugé après avoir été extradé.

"Je ferai dix fois plus que les djihadistes !"

Il ne fait pas bon vivre dans l'entourage de cet homme qui importune régulièrement son voisinage. La gardienne de son immeuble, agressée et menacée (il mime un couteau sous sa gorge) a même failli démissionner. Au mois de juillet, lors d'une énième altercation avec une voisine, il se voit placé en garde à vue. Là, il se déchaîne : "Sors, dit-il à un gendarme, et tu vas demander pardon par terre ! Je ferai dix fois plus que les djihadistes, je tirerai dans le tas !" Il ajoute : "Vous allez entendre parler de moi, vous et vos familles !" Il insulte une jeune gendarme :"Sale race française !"

Expertise psychiatrique pertinente

À l'audience, il affirme respecter la gendarmerie. Quant à ses voisins il leur reproche des propos racistes. "Si je me mets en colère c'est que je n'ai plus de morphine et que je souffre" Victime d'un accident de travail, le prévenu est reconnu invalide à 67 %. L'expertise psychiatrique semble cohérente : absence de troubles mentaux, mais impulsif, colérique, développant des idées de persécution. La présidente lui rappelle les vingt et une mentions présentes dans son casier judiciaire (outrages, port d'arme, violence, vols…)

Des menaces qui ne peuvent pas être prises à la légère

Les magistrats jugent ces injures et ces menaces intolérables, ces dernières ne pouvant être prises à la légère.

Le tribunal suit le réquisitoire de la procureure. Athmane Abaidia écope de six mois de prison dont trois mois ferme et se voit maintenu en détention. Il devra verser 1 300 euros de préjudice moral aux trois gendarmes ainsi qu'une amende de 200 euros pour injure à caractère racial. Sa peine est assortie d'une injonction de soins psychiatriques.

