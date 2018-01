Calvados : il n'apprécie pas que l'on désire lui acheter son terrain

En 1993, un homme acquiert un terrain à Saint-Martin-des-Besaces au sud-ouest de Caen (Calvados) qu'il laisse à l'abandon. Lorsque plus de vingt ans plus tard une acheteuse potentielle se manifeste, il la menace de mort. L'homme a été jugé mercredi 3 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Caen.

Un quinquagénaire a comparu mercredi 3 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour répondre de menaces de mort et de délits réitérés en récidive de décembre 2016 à janvier 2017.

"Je vais vous fumer à la kalachnikov"

En décembre 2016, une dame contacte par courrier le propriétaire d'un terrain laissé à l'abandon à Saint-Martin-des-Besaces, au sud-ouest de Caen. Elle lui demande s'il est à vendre et lui joint une enveloppe timbrée pour la réponse. Celle-ci est pour le moins, inquiétante : "Mort aux harceleurs ! Je vais vous fumer à la Kalachnikov !". Les menaces se répétant, la femme porte plainte.

"Je ne donne pas cher de la peau du notaire !"

Devant les gendarmes, l'homme réitère ses menaces de mort s'en prenant également au notaire qui lui a vendu le terrain et qu'il considère comme un informateur : "Je ne donne pas cher de sa peau. Je lui arracherais bien la langue comme ça, il ne pourrait plus l'ouvrir !". À la barre, le prévenu reconnaît avoir menacé, mais parle d'humour noir, ayant fait un jeu de mots entre son patronyme et l'arme de guerre. Il maintient toutefois avoir été harcelé. Vivant avec ses parents âgés, c'est un marginal qui ne touche aucune aide de l'état.

"Il donne un sens à ce qui n'a aucun sens"

L'expertise psychiatrique parle de troubles de la personnalité et de dangerosité criminologique. Déjà condamné par le passé pour les mêmes faits et pour exhibition sexuelle, une injonction de soins psychiatrique lui a été faite.

Pour le procureur, le prévenu qui donne un sens à ce qui n'a aucun sens, est quelqu'un d'inquiétant proférant des discours mortifères. Il requiert 12 mois de prison dont deux mois de prison ferme, une interdiction de contact avec les victimes et de détention d'armes et une obligation de soins.

La cour le condamne à six mois de prison avec sursis, assortis de 18 mois de mise à l'épreuve, d'interdiction de contact et de port d'armes. Une nouvelle injonction de soins lui est faite. Le tout en exécution provisoire.

