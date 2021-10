Présidentielles 2012 : le programme de la visite de Manuel Valls à Cherbourg

La campagne des présidentielles commence officiellement jeudi 16 février à Cherbourg avec la venue de Manuel Valls. Le directeur de communication du candidat François Hollande ouvre le bal.

Suivront aussi Arnaud Montebourg et Pierre Moscovici qui passeront très bientôt dans l'agglomération cherbourgeoise...

Mais pour ce qui est de ce premier rendez-vous, le maire d'Evry va multiplier les rencontres et les visites. On l'attend dès la fin de matinée au comité régional des pêches. Il devrait s'y entretenir avec le président régional et les responsables des comités locaux.

Après, Manuel Valls découvrira la ferme aquacole Saumon de France. Il effectuera un petit tour en rade avant de retrouver la terre ferme avec la visite des laboratoires Dielen.

Ensuite, place au débat et pas le plus évident qui soit puisque Manuel Valls va rencontrer les syndicats Areva et EDF. Des syndicats plutôt inquiets par les positions socialistes autour du nucléaire.

Enfin, après avoir dîné au restaurant d'insertion « Telles Quelles », Manuel Valls donnera un meeting au complexe Chantereyne où plus de 1 000 sympathisants sont attendus.

Ce sera donc un grosse journée pour le directeur de communication mais aussi un premier test dans la bataille locale des présidentielles...