Le Collectif 14 oeuvre pour le respect de leurs droits : "Il nous faut convaincre"

Quelle est la vocation de votre collectif ?

"Le collectif 14 est né en 2006 et réunit une cinquantaine d’organisations : associations, syndicats, partis politiques... Les droits des étrangers sont de plus en plus restreints. Il nous semblait donc nécessaire de mener une action qui soit plus concertée pour créer un rapport de force. Depuis sa création, nous sommes à l’origine de nombreuses actions : manifestations devant la Préfecture, accompagnements d’étrangers devant le tribunal administratif et surtout, parrainages d’étrangers ou de familles complètes par un élu et une personne de la société civile. Depuis six ans, nous ne chômons pas car il y a des lois de plus en plus restrictives pour tenter d’interdire l’accès du sol français aux étrangers. A Caen, nous nous soucions notamment de l’accueil de ces étrangers à la Préfecture dans le cadre de leur demande de régularisation. Les files d’attente s’allongent et des débordements, dont la presse s’est fait l’écho, ont eu lieu. Depuis le mois de septembre, les étrangers sont accueillis par trois policiers qui filtrent l’entrée avec les employés du service. C’est quand même très problématique d’être reçu dans un service public par la police".



De quel "poids" disposez-vous concrètement pour aider les étrangers ?

"Nous avons déjà réussi à faire régulariser un certain nombre de personnes. En ce qui concerne l’hébergement, nous avons éviter à certains de se retrouver à la rue. Très récemment, nous avons aidé trois familles : une femme avec deux enfants de 2 et 11 ans, une autre famille avec trois enfants et, plus grave encore, une jeune femme, mère d’un enfant de 2 ans et presque à terme d’une seconde grossesse".



Lors de votre assemblée générale, vous avez évoqué la nécessité de peser davantage dans le débat actuel sur l’accueil et les droits des étrangers...

"Nous devons développer l’information auprès de la population et en direction des élus. Il nous faut convaincre le plus grand nombre de gens pour peser davantage et faire évoluer les textes".



Combien d’étrangers avez-vous aidés depuis ces six dernières années ?

"Nous avons parrainé 140 familles depuis la naissance du Collectif 14. Et nous aidons aussi tous ceux qui reçoivent une obligation de quitter le territoire français. La Préfecture déclare que les étrangers sont plus nombreux qu’avant. Nous n’en sommes pas persuadés. Si la file d’attente est longue à l’accueil de son bureau des étrangers, c’est d’abord la conséquence d’une réorganisation administrative qui a créé une pagaille monstre".