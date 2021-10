Les Musiques Actuelles à l'honneur vendredi au Cargo

C'est une journée d’information qui vous permettra de découvrir la richesse des Musiques Actuelles de 1970 à nos jours.



Le contexte régional et l'évolution du secteur des musiques actuelles ces dernières années seront aussi abordés.



Les propos des intervenants seront illustrés par des extraits sonores et vidéos et replaceront les divers courants musicaux dans les contextes économiques, sociaux, politiques qui les ont vus naître.



Gaby Bizien (musicien, formateur, conseiller spécialiste des musiques actuelles) et Damien Maurice (Directeur service accompagnement et action culturelle au Cargö) seront les intervenants de cette journée qui se terminera par un Apero-Concert avec le groupe Little Boys qui a réussi a obtenir le plus de voix par le public pour le Tremplin AOC Normandie.



Entrée gratuite. Réservation souhaitée au 02 31 279 722