Lillebonne. Début des inscriptions au Conservatoire Caux Vallée de Seine

Le Conservatoire Caux Vallée de Seine (Seine-Maritime) est une structure gérée par Caux Seine Agglo. Il est composé de quatre sites : le conservatoire de Notre-Dame-de-Gravenchon, à la MJC de Bolbec, le pôle de danses et musiques actuelles de Lillebonne et le site de la Mailleraye-sur-Seine.

Instruments, chant, danse

Une quarantaine de disciplines est enseignée de la clarinette, au hautbois, en passant par le piano, le violon ou encore l'accordéon. La musique ancienne a sa place avec l'apprentissage du clavecin, de l'orgue ou encore de la sacqueboute. Au programme également, le jazz, les musiques actuelles, la musique assistée par ordinateur, le chant, l'atelier lutherie et la danse (classique, contemporaine et moderne jazz).

Écoutez Claudine Savalle, la vice-présidente de Caux Seine Agglo en charge du conservatoire :

Conservatoire Caux Vallée de Seine Impossible de lire le son.

Portes ouvertes au Pôle danse et musiques actuelles

Pour découvrir l'ensemble des activités du Conservatoire une journée portes ouvertes est organisée vendredi 22 juin 2018 de 14 heures à 21 heures au Pôle de danses et musiques actuelles de Lillebonne. Les professeurs et les élèves proposeront différents concerts. Les inscriptions pour la rentrée 2018/2019 seront possibles du lundi 25 au vendredi 29 juin 2018 et du mardi 28 août au lundi 3 septembre 2018 directement sur l'un des quatre sites du conservatoire. Pour les personnes déjà inscrites, une réinscription en ligne est possible via un identifiant.