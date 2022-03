Bretteville-sur-Odon. Trois mois avec sursis pour avoir dégradé le local de l'association lui venant en aide

Jeudi 14 juin 201,8 un homme âgé de 49 ans a été jugé en son absence par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour menaces de mort et dégradations. Les faits remontent au jeudi 3 mai 2018 à Bretteville-sur-Odon au sud-ouest de l'agglomération caennaise.

Menaces de mort et violence

Désirant plus d'argent pour subvenir à ses besoins et se sentant spolié, l'homme importune des jours durant par téléphone l'association tutélaire calvadosienne, menaçant de s'y présenter avec une arme. La veille des faits l'un de ses acolytes tape avec un marteau dans la porte vitrée. Lorsque le prévenu s'annonce à l'interphone le lendemain, on ne lui ouvre pas. "Je suis armé, je viens chercher mon fric !". Très énervé, il finit par briser à coups de poing la porte vitrée. Il sera en urgence hospitalisé en psychiatrie.

Sous alcool et cannabis il suspend son traitement psychiatrique

L'individu consomme régulièrement de l'alcool et du cannabis. De plus, cela fait deux mois qu'il ne prend plus son traitement psychiatrique sous prétexte que cela le fatigue. L'expertise psychiatrique le décrit comme pouvant être dangereux. Au moment des faits il y avait sans aucun doute altération du discernement par manque de médication. L'association sollicite le remboursement de la porte soit 640 euros ainsi qu'un euro symbolique de préjudice moral. La procureure requiert 3 mois de prison avec sursis et l'obligation de soins.

Au final le prévenu écope de 3 mois avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il devra s'acquitter de 150 euros de préjudice matériel, d'un euro de préjudice moral et de 500 euros de frais de justice.

