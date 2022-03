Saint-Lô. Manche : Saint-Lô accueille des chefs-d'œuvre des plus grands musées

La ville de Saint-Lô (Manche) vient d'être retenue, parmi une dizaine d'autres villes en France, par le ministère de la Culture, dans le cadre du dispositif "Culture près de chez vous".

Un choix parmi 477 chefs-d'œuvre

Il s'agit de faire circuler en province des chefs-d'œuvre patrimoniaux des musées nationaux principalement situés à Paris.

477 œuvres des musées nationaux comme le Louvre, le centre Pompidou ou du musée d'Orsay seront extraits des collections et prêtées aux villes retenues. Saint-Lô (Manche) est la seule ville sélectionnée dans le grand Ouest et le Nord, elle a été identifiée pour ses actions et son dynamisme culturel,

François Brière, le maire de Saint-Lô :

François Brière Impossible de lire le son.

Alors peut-être verra-t-on, des d'œuvres signés Van Gogh, Picasso, Goya, ou Delacroix prendre place sur les cimaises du musée des beaux-arts de la ville.

Pour le moment, les équipes du musée travaillent avec le ministère de la culture pour déterminer la liste des œuvres qui seront exposés dans la ville préfecture de la Manche au second semestre de cette année.