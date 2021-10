Bruce Springsteen: The Boss is back !

Le manager de Bruce Springsteen, Jon Landau, a déclaré au magazine Rolling Stone dans un article publié mercredi que ce nouvel album est une oeuvre ambitieuse. "C'est un album de rock qui combine à la fois des éléments sonores du répertoire classique de Bruce et des textures et des styles nouveaux issus de son expérience avec les Seeger Sessions", a-t-il détaillé.

Bruce Springsteen et le E Street Band seront en tournée pendant presque toute l'année 2012, aux Etats-Unis au printemps et à l'automne et en Europe pendant l'été. Les informations concernant les tickets et les dates de la tournée européenne sont disponibles sur le site Internet officiel de Bruce Springsteen. En France, le "Boss" s'installera à Bercy les 4 et 5 juillet prochains.

Le premier morceau de l'album, We Take Care of Our Own, est disponible à la vente depuis le jeudi 19 janvier.

Liste des chansons de Wrecking Ball :

1. We Take Care of Our Own

2. Easy Money

3. Shackled and Down

4. Jack of All Trades

5. Death to My Hometown

6. The Depression

7. Wrecking Ball

8. You've Got It

9. Rocky Ground

10. Land of Hope and Dreams

11. We Are Live

12. Swallowed Up (iTunes Bonus Track)

13. American Land (iTunes Bonus Track)