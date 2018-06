Disparition inquiétante d'un ULM dans le ciel normand

Un ULM qui a décollé de l'aérodrome de L'Aigle (Orne) mercredi soir 29 mai 2018 n'est jamais arrivé à sa destination prévue, à Saint André de l'Eure (Eure). Le plan de recherche Sater a été déclenché.

Un ULM qui avait décollé mercredi soir 29 mai 2018 vers 21h30 de l'aérodrome de L'Aigle (Orne), est porté disparu. Le plan Sater de recherche d'aéronef a été déclenché par le RCC (Rescue Coordination Center) de l'Armée de l'air, qui est basé au Mont Verdun, à Lyon (Rhône). Ces recherches se concentrent à la frontière des départements de l'Eure et de l'Eure et Loire. Une alerte a été déclenchée auprès des gendarmes, policiers et pompiers au sol, mais aussi à l'aide d'hélicoptère.

Les recherches en cours restent vaines

Vendredi matin 1er juin 2018, la Préfecture de l'Orne a confirmé que ces recherches n'avaient toujours rien donné.

Le pilote, âgé d'une soixantaine d'années, devait se poser à Saint André de l'Eure, où il n'est jamais arrivé. Les recherches sont coordonnées par le groupement de gendarmerie de l'Orne.