Énergies marines renouvelables : l'unité affichée des élus

La stratégie des trois collectivités s'incarne du reste en un homme : Jean-Pierre Laflaquière, ancien Préfet de la Manche, nommé hors cadre l'été dernier. A 65 ans, il devient délégué général sur les EMR. "Je mesure à la fois la chance que j'ai mais aussi le défi que cela représente. C'est un secteur d'avenir ", a t-il souligné. Véritable "pierre angulaire" selon le président du Conseil régional, Laurent Beauvais, Jean-Pierre Laflaquière aura à coordonner les actions relatives aux EMR. Première étape d'envergure pour l'ancien Préfet : la décision du gouvernement, en avril prochain, consécutive à l'appel d'offres lancé en juillet sur l'éolien offshore et pour lequel Alstom a annoncé son intention d'implanter à Cherbourg un pôle industriel dédié à la production des composants et à l’assemblage d'éoliennes offshore.

Des milliers d'emplois

"Il y a une compétition qui est en train de s'engager sur les EMR. Nous ne sommes pas en retard mais il y avait nécessité à trouver un chef de projets. Le choix de Jean-Pierre Laflaquière s'est fait spontanément", a indiqué Jean-François Le Grand, président du Conseil général de la Manche. Et Bernard Cazeneuve, député-maire de Cherbourg et président de la CUC d'ajouter : "Sur des sujets de cette dimension, l'unité est une condition de réussite". En Basse-Normandie, l'éolien offshore pourrait générer des milliers d'emplois et offrir un véritable reclassement à des centaines de Bas-Normands à l'horizon 2016, une fois le chantier de l'EPR de Flamanville achevé.

Bonus audio : Jean-Pierre Laflaquière