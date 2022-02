Le-Havre. Navette maritime entre Le Havre et Deauville/Trouville cet été

C'est une initiative du Pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine : créer un lien entre les deux rives du fleuve. Pour la quatrième année consécutive, la navette maritime de l'estuaire de la Seine reliera Le Havre et Deauville/Trouville-sur-Mer dix fois pendant l'été, entre juin et août 2018. Au départ du Havre (Seine-Maritime) ou de Trouville-sur-Mer (Calvados), le grand public pourra embarquer sur une vedette pour une traversée de l'estuaire.

Navette maritime de l'estuaire de la Seine 2018.

La traversée est commentée. Une fois sur place, les visiteurs ont l'avantage de passer une journée sans contrainte de parking ou de bouchon. Les traversées sont assurées par les armateurs Navigation normande et Gulf Stream II. Le service a séduit les touristes mais également les habitants de l'estuaire.

Écoutez Éric Baudet, direction communication à l'office de tourisme du Havre :

Navette maritime de l'estuaire de la Seine Impossible de lire le son.

Navette maritime de l'estuaire de la Seine 2018 – samedi 9 et 23 juin, mardi 10 juillet, mercredi 11 juillet, mardi 24 juillet, mercredi 25 juillet, mercredi 8 août, jeudi 9 août, mercredi 22 août et jeudi 23 août 2018 – Tarifs : 19,50 euros pour les adultes, 13 euros pour les enfants (4 à 14 ans), 55 euros pour une famille (deux adultes et deux enfants) – Renseignements et réservation auprès des offices de tourisme du Havre, de Trouville-sur-Mer ou de Deauville.