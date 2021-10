Basket (N1F) : Ifs a passé un cap contre Rennes

Elles comptaient sur la réception de Rennes, positionné en milieu de tableau, pour changer la donne. Mission accomplie, samedi 14 janvier (64-61). "C'est une belle victoire bien construite, se réjouit Michaël Déjardin, coach du CB Ifs. On a surtout progressé sur deux points importants : la défense et le mental." Ifs, qui menait de quatre points à la pause mais ne s'est jamais détaché, n'a pas tremblé au moment de conclure.

"C'est un peu une victoire charnière, anticipe Michaël Déjardin. J'avais beaucoup insisté sur ce premier match à domicile. C'est vraiment rassurant. Plus on avance et plus on sent le maintien arriver à grands pas." Après treize journées de championnat, Ifs comptabilise deux points d'avance sur le premier relégable. De quoi se rendre chez le leader palois, samedi 21 janvier, sans pression ni complexes.