Rallye-raid Dakar: parcours uniquement au Pérou en 2019, retour envisagé en Afrique en 2020

En raison du retrait ces derniers jours du Chili et de la Bolivie, l'épreuve, créée en 1978, se déroulera pour la première fois dans un seul pays avec départ et arrivée à Lima. Face aux difficultés rencontrées en Amérique du Sud, Amaury Sport Organisation, qui gère le Rallye Dakar, "a des contacts à très haut niveau" avec plusieurs nations africaines, dont l'Algérie, la Namibie et l'Angola, pour éventuellement revenir sur le continent qui a fait sa gloire, révéle Etienne Lavigne.

A LIRE AUSSI.

Dakar: départ inédit de la 39e édition depuis le Paraguay

Dakar: la Bolivie pour eldorado

Dakar-2018: le Pérou à la fête pour les 40 ans, El Niño pas invité

Dakar-2017: à l'ombre de la haute montagne bolivienne

Dakar: qui pour détrôner la "dream team" Peugeot?