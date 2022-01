UE: six Etats dont la France et l'Allemagne renvoyés devant la justice pour pollution de l'air

La Commission européenne, après plus d'une décennie de mises en garde, a décidé jeudi de renvoyer six Etats membres devant la justice de l'UE, dont la France et l'Allemagne, mis en cause pour ne pas respecter les normes de qualité de l'air.