Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce vendredi 18 mai 2018

Bélier

Votre détermination est reconnue de tous. Vous avez toujours besoin de progresser et d'inviter votre entourage à en faire autant. Vous avez la vocation d'enseignant ou d'éducateur.

Taureau

Le sens que vous donnez à votre vie sous une forme d'éthique vous permet de vivre paisiblement. Votre grille de lecture de la vie vous renvoie vers une certaine tradition.

Gémeaux

Attentif et vigilant, jour après jour vous scrutez vos enfants pour percevoir quelques évolutions. Les aider, leur éviter les embûches – il est toujours temps de donner le meilleur. Vous excellez dans le domaine.

Cancer

Le climat se réchauffe aujourd'hui et c'est une bonne chose. Principalement dans les rapports humains professionnellement parlant. Tout un travail qui n'était pas superflu porte ses fruits et c'est une bonne chose.

Lion

Le domaine matériel est particulièrement marqué aujourd'hui. Comment trouver le moyen d'améliorer votre situation financière dans la régularité. Vous allez réussir à revoir votre gestion.

Vierge

La paix est retrouvée avec un membre de votre entourage. Les concessions nécessaires ont été faites pour enfin réinstaurer un dialogue pacifiste et constructif.

Balance

Vous essaierez de vivre en harmonie avec les éléments. Jardinage peut-être ; en tout cas un peu plus proche de la nature que d'habitude. Vous avez besoin de regarder au-delà de la ligne d'horizon.

Scorpion

Vous multiplierez les recommandations quant à votre progéniture afin de les armer contre l'adversité et tous les risques de la vie. La liste n'est pas exhaustive.

Sagittaire

Vous vous sentirez interpelé par la nécessité de faire peau neuve et revêtir l'homme nouveau. Laisser tomber les vieilles chaines qui vous empêchent d'être véritablement libres.

Capricorne

Les astres révèlent des mouvements importants. Avez-vous un projet de mutation professionnelle ? en tout cas tous les départs sont favorisés.

Verseau

Vous puiserez ce qu'il y a de meilleur pour tendre vers une évolution plutôt positive, une nouvelle façon d'être. Comme les collègues balances, vous avez le besoin de vous délester de tout ce qui est superficiel.

Poissons

Les relations sociales sont favorisées. Un cheminement lié à un travail sur soi et dans sa façon de considérer l'autre. Cette endurance et cette patience vous amènent à un contrôle des plus favorables.