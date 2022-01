Caen. "Le Choix", court-métrage porteur d'ambitions à Hérouville Saint-Clair.

C'est un projet né il y a deux ans et demi qui se concrétise pour Mickaël Gilles et Tony Dequidt, les deux réalisateurs du court-métrage Le Choix. "On s'est connus en première année d'arts du spectacle. Dans le cadre d'un atelier d'initiation à l'écriture de scénarios, l'histoire a commencé à apparaître. J'ai voulu pousser plus loin ce scénario, et certains professeurs étaient très encourageants", confie Mickaël. "On a voulu prendre le temps pour se rapprocher de quelque chose de plus abouti et de plus professionnel", ajoute Tony.

Jeudi 3 mai 2018, ils en sont au troisième jour de tournage. C'est l'histoire de deux jeunes qui se retrouvent embarqués dans la délinquance, "mais c'est aussi des choix de vie et les conséquences qu'ils peuvent avoir. C'est l'effet papillon qui est mis en avant", précise Victoria Regnault, assistante-réalisatrice.

Participation à des festivals

Le court-métrage devrait être terminé pour la fin de l'année 2018, et durer environ 25 minutes. "On compte le présenter dans des festivals, et, dans l'idéal, le diffuser dans des salles de cinéma. Avec de la volonté, on peut réaliser de belles choses, même quand on est étudiant", confie Tony Dequidt.

Avec un premier court-métrage, deux Rouennais réalisent leur rêve de cinéma