Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole n'a plus le choix face à Brest

Après avoir pris un point de justesse face à Valenciennes lors de la dernière journée (score final 2-2), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) se déplacent cette fois-ci au Stade Brestois ce vendredi 4 mai 2018 pour le compte de la 37e journée de Domino's Ligue 2 qui pourrait condamner complétement le club à la relégation.

Il reste deux rencontres. Deux matches où le club Rouge et Jaune devra compter sur un faux pas de son adversaire pour les barrages, Bourg-en-Bresse, aujourd'hui trois longueurs devant au classement, pendant que la place de 17e est aujourd'hui occupée par Nancy avec cinq points d'avance.

Tant qu'il y a de la vie...

L'équation est donc claire. Les joueurs de QRM devront obligatoirement s'imposer face à une équipe brestoise 4e au classement et actuellement en pleine bourre avec quatre victoires et deux nuls lors des six dernières rencontres, pour espérer rester en vie pour le dernier match de la saison à domicile face à Lorient.

Dans le cas contraire, les joueurs de Manu Da Costa devront espérer que Bourg-en-Bresse ne fasse pas mieux que le résultat de QRM dans sa confrontation face à Lorient. Sinon, la relégation sera officielle. Le suspense est donc à son comble et tant que mathématiquement le maintien est possible, l'espoir reste entier.