Hors Normandie. Stéphanie de Bayeux (Calvados) gagne une traversée en bateau vers les Îles Chausey, et un appareil photo Bridge SONY

Le HIT QUIZ, c'est tous les soirs avec Fred dans l'After-Work (16h / 20h). Le meilleur candidat de la semaine, le - CHAMPION -, remporte une traversée en bateau vers les Îles Chausey pour deux personnes + votre appareil photo Bridge de la marque Sony.



Visitez Chausey, avec les Vedettes Jolie France :

Vedettes Jolie France, spécialiste des traversées vers les Iles Chausey et des excursions en bateau dans la baie du Mont Saint Michel, vous offre un moment unique à la découverte de l'archipel normand.

Les îles granitiques de Chausey constituent le plus vaste archipel d'Europe. L'amplitude des marées (près de 14 mètres) et les courants marins génèrent des paysages et des milieux très variés. Une multitude d'îlots rocheux reliés par de vastes étendues de sable, une végétation hyper-océanique, dunes et falaises... Une excursion tout simplement exceptionnelle.



Pour découvrir tout les services proposés par Vedettes Jolie France, visitez le site internet : vedettesjoliefrance.com



Gagnez aussi votre appareil photo Bridge de la marque Sony.

Gardez de jolis souvenirs de votre excursion à Chausey avec votre nouvel appareil photo SONY DSC H300 d'une valeur de près de 200 euros.

- Zoom optique 35x

- Zoom Numérique 70x

- Stabilisation optique

- Capteur d'image 20,1 mégapixels

- Clichés Panoramiques 360°

- Flash avancé

- Films HD haute qualité (720p)

Fil de la Compétition :



Lundi :

17h30 - Adeline (Bayeux - 14) - 7 Bonnes Réponses - CHAMPIONNE (Ex-Aequo) -

HIT QUIZ - Lundi 17h30 - Adeline Impossible de lire le son.



Mardi :

17h30 - Camille (Foligny - 50) - 6 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mardi 17h30 - Camille Impossible de lire le son.

19h30 - Pauline (Yvetot-Bocage - 50) - 6 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mardi 19h30 - Pauline Impossible de lire le son.

Mercredi :

17h30 - Sophie (Le Havre - 76) - 5 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mercredi 17h30 - Sophie Impossible de lire le son.

19h30 - Angélina (Sainteny - 50) - 0 Point.

HIT QUIZ - Mercredi 19h30 - Angélina Impossible de lire le son.



Jeudi :

17h30 - Margaux (Fontenay - 76) - 7 Bonnes Réponses. - CHAMPIONNE (Ex-Aequo) -

HIT QUIZ - Jeudi 17h30 - Margaux Impossible de lire le son.

Vendredi :

17h30 - Stéphanie (Bayeux - 14) - 8 Bonnes Réponses - CHAMPIONNE -

HIT QUIZ - Vendredi 17h30 - Stéphanie Impossible de lire le son.

19h30 - Coralie (La Férière Béchet - 61) - 4 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Vendredi 19h30 - Coralie Impossible de lire le son.

Vous voulez tenter votre chance ?

La semaine prochaine, gagnez votre véritable barbecue Weber.

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS.

Envoyez le code : FRED au 7 11 12 (0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire) . Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 45 secondes, et conservez votre titre de - CHAMPION - jusqu'au vendredi 18 mai.

Bonne Chance !

