Caen. Ces Caennais vont faire du hip-hop à Berlin

C'est une grande première : l'european hip-hop exchange, un échange entre passionnés à Paris et Berlin a lieu du 3 au 10 mai 2018. Une semaine de défi à Paris, celui de créer ensemble des œuvres originales, qui se poursuivra en juillet en Allemagne.

Apprendre des collaborations

Et parmi les artistes sélectionnés côté français, on retrouve trois Caennais dont Samir, Mir-Sa sur scène. "À Caen, j'ai participé à différents projets comme le camion scratch ou des ateliers pour les enfants dans les quartiers plus sensibles, raconte-t-il. J'ai toujours adoré échanger et transmettre."

C'est justement le but de ces rencontres où des dizaines de jeunes originaires de disciplines différentes doivent travailler ensemble. "C'est à la fois l'occasion de partager ce que l'on sait faire et d'apprendre des autres", assure Clément Voisin. Lui est DJ et il assure que "on peut tout faire ensemble : le DJ mixe, pendant que les danseurs lancent leur chorée, le peintre lance un graff…"

Pour Mir-Sa, aucun doute : ce genre de démarche "pousse à la créativité, chacun échange ses techniques, on avance avec les expériences des autres". Le tout dans une ville, Berlin, "qui est très ouverte au niveau culturel et musical", souligne Clément Voisin.

