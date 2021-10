Kick-boxing et pancrace à l'honneur à Caen !

La section ultimate de l'Union sportive des cheminots caennais, dans l'ombre malgré ses 150 licenciés, souffre sans doute de l'image violente souvent accolée aux sports de combat plutôt extrêmes. C'est notamment pour faire découvrir ces pratiques sous un autre angle que l'USCC a créé la Nuit des Défis. La troisième édition de ce gala se déroulera le samedi 14 janvier (20h) autour du kick-boxing, une boxe pieds et poings, et du pancrace.

Cette discipline, seule composante du M.M.A. (Mix martial art) autorisée en France, est un mélange de muay thaï et de lutte. Quatorze combats sont programmés, opposant des boxeurs caennais – majoritairement représentés – à des athlètes de Haute-Normandie et de région parisienne. "Ce sont des combats officiels mais il n'y a pas de titres délivrés, explique Wilfried Embert, président de la section ultimate de l'USCC. Notre but est de promouvoir notre sport et de permettre à nos licenciés de combattre à domicile."

Pratique. Entrée 8 euros (5 euros pour les moins de 12 ans) à la salle Ruffa (stade Hélitas).