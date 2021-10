Montaroup à Caen : c'est officiel !

Formé à Rennes et âgé de 26 ans, Aurélien Montaroup évoluait depuis trois ans à Minsk en Biélorussie où il a notamment eu l'occasion de disputer l'Europa League. Après ses années en Bretagne, il était alors parti défendre les couleurs de Créteil et d'Orléans avant de s'exiler "pour se relancer". Première recrue du club à l'occasion d'un mercato d'hiver depuis que Franck Dumas est à la tête de l'équipe, il débarque à Caen pour remplacer Grégory Tafforeau, obligé de mettre un terme à sa carrière il y a quelques semaines à cause de problèmes récurrents au dos.

Pour l'entraîneur bas-normand, "Aurélien va pouvoir apporter beaucoup de choses sur le plan offensif, notamment grâce à sa qualité de passe et de centre. Ce qui nous a pas mal fait défaut dans cette première partie de saison."

L'indemnité du transfert n'a pas été révélée par le président du club Jean François Fortin qui a cependant assuré que "ce n'était pas grand chose pour racheter l'année de contrat qui lui restait à Minsk". "Aurélien a le tempérament pour se fondre facilement dans notre effectif et j'espère que son arrivée participera aux bons résultats du club ces prochains mois, car j'espère toujours que nous finirons autour de la 10e place", a-t-il ajouté.

> Audio : découvrez la réaction d'Aurélien Montaroup, après s'être officielement engagé avec le Stade Malherbe ce lundi 2 janvier.

> Audio : Aurélien Montaroup revient sur les pistes qui l'ont conduit à partir de Biélorussie.