Top 14: exploit d'Agen à Pau, Oyonnax enfonce Brive

Agen l'a fait! En déplacement chez un cador du haut de tableau, le club du Lot-et-Garonne s'est surpassé pour arracher une victoire aussi inattendue que méritée.

Ses ailiers du Pacifique, Filipo Nakosi (3 essais) et George Tilsley (1), intenables, y sont aussi évidemment pour beaucoup. Mais le XV agenais a aussi tenu bon en défense en seconde période en repoussant chaque offensive paloise.

La Section (6e) tombe de haut et sortira dimanche de la zone des qualifiés, puisque le vainqueur de La Rochelle (7e)-Castres (8e) lui passera forcément devant.

Avec 8 points d'avance sur la zone rouge à deux journées de la fin, Agen ne peut pas encore sortir le champagne du frigo, mais presque. Le SUA aura une occasion rêvée de le faire lors de l'avant-dernière journée face à Clermont (9e), vainqueur 33-3 d'un match sans enjeu face à Bordeaux-Bègles (10e).

Le SUA distancerait alors définitivement Oyonnax (13e), large vainqueur du match de la peur face à Brive grâce à son ouvreur Ben Botica, magistral dans la conduite du jeu.

Frustré de n'avoir pas inscrit un 6e essai synonyme de bonus, l'USO peut se consoler avec le revers du Stade Français (12e), écrasé à Lyon (44-3), et qu'il peut encore dépasser afin d'éviter le barrage de promotion/relégation contre le finaliste de Pro D2.

Battu sans discussion par son concurrent immédiat dans la course au maintien, Brive se retrouve de nouveau lanterne rouge à deux matches du terme de la saison régulière. Avec un déplacement au Stade Français et la réception de Bordeaux-Bègles pour finir, le CAB n'a plus toutes les cartes en main.

Toulon gagne en grognant

Les atouts, Toulon en a pour finir champion de France. Mais, comme depuis le début de la saison, le RCT a alterné le bon et le moins bon face à un leader montpelliérain remanié avec plusieurs cadres laissés au repos.

Résultat: alors que les Varois tenaient le bonus offensif à l'issue d'une première période rondement menée (4 essais à 1), ils l'ont perdu après la pause en baissant le pied. Et le capitaine Mathieu Bastareaud a montré de l'agacement envers son manager Fabien Galthié, qui lui demandait logiquement de choisir la touche plutôt que des points inutiles sur une pénalité.

Provisoirement 3e avant Toulouse (5e)-Racing 92 (2e) dimanche, Toulon n'a pas seulement perdu un point précieux dans la course à la phase finale. Il a aussi perdu deux de ses cadres, François Trinh-Duc et Guilhem Guirado, blessés en début de match et désormais incertains pour la suite.

Le LOU a lui fait le plein de points face au Stade Français (6 essais à 0) mais là aussi, il y a de la casse chez les internationaux français: son joueur-clé, le jeune demi de mêlée Baptiste Couilloud, a également été renvoyé à l'infirmerie.

Son possible forfait pour les prochains matches serait un coup dur pour le LOU, complètement relancé par ce succès bonifié (4e) couplé à la défaite de Pau.

