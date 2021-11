Auffay. 5ème Salon de la gastronomie ce weekend à Auffay

Le weekend du 14 et 15 avril s'annonce riche en saveurs à Auffay, pendant 2 jours le salon de la gastronomie prend place à la salle des fêtes de la ville. Parmi le large choix proposé aux visiteurs sur cette 5ème édition, le vin, le champagne, le nougat et le foie gras sont toujours très appréciés du public. Vous trouverez également des produits bio, des ustensiles de cuisine. Cette année vous rencontrerez des producteurs du Cantal, de la Loire, de l'Est, le salon va au delà des frontières normandes.

Michel Vanderplaetsen président de l'association "Arts et Culture" organise ce salon et tient à avoir des stands variés :

Un avant goût du weekend Impossible de lire le son.

A noter qu'une tombola est organisée toutes les heures avec à la clé des paniers garnis de produits des différents artisans présents.

Les stands sont ouverts samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 19h. Le restaurant gastronomique, lui, reste ouvert un peu plus tard ; c'est d'ailleurs ce restaurant qui a fidélisé en masse les visiteurs d'années en années. Même si le Salon de la gastronomie d'Auffay se porte bien Michel Vanderplaetsen ne souhaite pas rester sur sa faim. Actuellement pénalisé par le manque de place, Michel imagine déjà lors des prochaines éditions un chapiteau installé sur le côté de la salle pour y accueillir des ateliers culinaires.

Les renseignements complets sur la page Facebook “Auffay Art et Culture” ; d'autres infos sur auffay-art-et-culture.com et le site de la mairie d'Auffay www.auffay.fr.

