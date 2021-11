Ligue 1: à Saint-Etienne, le PSG à la chasse aux records

. "Démontrer notre force"

"Le PSG reste le PSG. J'ai connu ça pendant trois ans et il aurait mieux fallu les jouer entre deux matches de Ligue des champions", a observé Gasset, qui connaît bien les Parisiens pour y avoir été l'adjoint de Luis Fernandez de 2001 à 2003 puis de Laurent Blanc pendant trois saisons (2013-2016).

"A partir du moment où il y a un trophée sur la petite table, quand ils rentrent, ils le gagnent", a-t-il observé avant ce choc de la 32e journée de Ligue 1. "Ce sont des grands joueurs, des compétiteurs, des gens qui comptent les trophées".

Or le PSG a le titre de champion de France en ligne de mire. Après le nul de Monaco à Rennes mercredi (1-1), les hommes d'Unai Emery peuvent être titrés dès ce week-end, s'ils s'imposent à Saint-Etienne et si Monaco est défait le lendemain par Nantes. Sinon, le titre devrait se jouer la semaine suivante au Parc des Princes... face à Monaco.

En conférence de presse mercredi, Emery n'a d'ailleurs pas dit autre chose que le coach stéphanois: "Nous allons continuer avec l'idée de gagner pour démontrer notre force. On veut continuer ainsi pour être champion et pour prendre le plus de points possible", a-t-il plaidé.

. La barre des 100 points

Car outre le septième titre de champion de France de l'histoire parisienne, le PSG a encore des records à faire tomber. L'un semble à sa portée: celui du nombre de points pris en une saison. Le précédent remonte à 2016 quand le club de la capitale, pour la dernière de Zlatan Ibrahimovic et de Blanc, avait conquis 96 points en 38 journées. Soit une moyenne de 2,53 points par match, contre 2,68 jusqu'ici cette saison.

Si Paris remportait tous ses matches d'ici la fin, il terminerait à 104 points et n'aurait alors laissé filé que 10 points en route (2 nuls, 2 défaites en L1 cette saison), sur 114 possibles. Un ratio à peine croyable. Mais atteignable, vu les oppositions accessibles qui attendent le PSG d'ici la fin de saison (déplacements à Saint-Etienne, Bordeaux, Amiens, Caen, réceptions de Monaco, Guingamp, Rennes).

Parmi les autres records envisageables, celui du plus grand nombre de victoires sur une saison, également détenu par Paris depuis 2016: 30 matches remportés, dont 15 à l'extérieur, un autre record. A sept journées de la fin, le PSG a gagné 27 matches cette saison dont 11 à l'extérieur. Il peut donc battre le record de victoires général et égaler celui des victoires à l'extérieur.

. Record de buts?

Plus compliqué peut-être: celui du nombre de buts marqués en une saison. Il est détenu par le RC Paris depuis la saison 1959-1960, lors de laquelle il avait inscrit 118 buts. Soit 3,1 buts par match! Le PSG en a déjà inscrit 95, soit un ratio de 3,06.

A défaut, il peut espérer faire mieux que la flamboyante équipe de Monaco qui lui avait ravi le titre de champion de France la saison dernière. Les Monégasques avaient alors inscrit 107 buts (2,8/match), soit 5 de plus que... le PSG de la saison 2015-2016 (2,7 buts).

Cette tendance à banaliser l'extraordinaire a quand même un côté tragique, a toutefois observé Gasset. "A Paris, vous ne savourez jamais", a-t-il confié. "Vous jouez tous les trois jours pendant huit mois, à partir de janvier vous avec la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et le Championnat, en février commence la Ligue des champions et c'est là où vous allez être jugé". Et cette saison, Paris en a été éliminé dès les huitièmes.

