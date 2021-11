Beuzeville-la-Bastille. Manche : faute de candidats, le 1er tour d'une élection municipale partielle annulé

Dans la petite commune de Beuzeville-la-Bastille, entre Sainte-Mère-Eglise et Saint-Côme-du-Mont (Manche), les quelque 150 habitants étaient appelés aux urnes, dimanche 8 avril 2018, afin de remplacer quatre conseillers municipaux démissionnaires.

La préfecture de la Manche annonce néanmoins jeudi 5 avril que le premier tour est annulé... faute de candidats ! Le second tour est tout de même maintenu, dimanche 15 avril. Le dépôt des candidatures est possible lundi 9 et mardi 10 avril, à la sous-préfecture de Cherbourg, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les candidats peuvent télécharger les dossiers de candidatures en ligne.

Une deuxième élection ?

Si aucun candidat ne se présente à nouveau, la loi impose d'organiser un nouveau scrutin partiel, et cela autant de fois que nécessaire, tant que le nombre de conseillers municipaux reste inférieur à l'effectif minimum prévu (deux tiers des conseillers). Néanmoins, en l'absence totale de candidat lors de la seconde élection, le conseil municipal pourrait être malgré tout autorisé à élire le maire et ses adjoints.

