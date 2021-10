Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce vendredi 23 mars 2018

Bélier

Un souvenir vous poursuit… des amours passés que vous aimeriez bien vivre à nouveau. Qu'importe la couleur sépia du cliché. Même si vous savez que vous allez droit dans le mur. Vous êtes prêt à plonger.

Taureau

La langue de vipère n'est jamais plus venimeuse que lorsqu'elle est enduite de miel. Vous attirez la jalousie. Pourquoi ? Vous l'ignorez. Passez votre chemin.

Gémeaux

La tendance et les tendances culturelles, musicales, vestimentaires vous passionnent ; le soleil brille dans le domaine des arts. Si vous écrivez, votre plume sera automatique. Les muses exacerbent votre créativité.

Cancer

Si vous devez assister à une réunion de fin de travail. Vous recevrez une couronne de laurier pour célébrer le résultat de votre chantier et Dieu sait si vous ne faisiez pas au départ figure de favori.

Lion

Vous fuirez comme la peste les mauvaises langues : " Attrape-moi si tu peux " ; seules vous intéressent les relations limpides loin des rumeurs de " machine à café "

Vierge

Vous aurez envie de lancer des invitations. The best pour égayer un feuilleton un peu terni. Juste envie d'ouvrir un peu les fenêtres et bénéficier d'un peu d'oxygène.

Balance

Votre mauvais caractère du moment est le stigmate d'un malaise actuel. Vous avez du mal à discerner le comment du pourquoi. Désir de voir un peu autre chose et d'autres personnes. Partir sans rien dire.

Scorpion

La force est en vous. Rien ne vous arrête. Un tonus tonitruant vous incite au sport, à l'effort, à vous dépasser. Tout est parfait, la santé est au top.

Sagittaire

Il serait bon de faire attention sur la route. La prudence est de mise. Vous n'êtes pas assez attentif. Vous vous dispersez. Tenez compte de mon conseil jusqu'à lundi. Une pause régulière est importante.

Capricorne

Tout casse tout passe tout lasse. Les passions d'hier s'évanouissent ; vous ne vous reconnaissez guère dans votre état d'âme du moment. Tout est chamboulé. Partir ou rester voilà la question du moment.

Verseau

Journée zen sans rien de particulier. Un ennui partiel peut-être, mais reconstituant pour de nouvelles aventures avant peu. Profitez de cette journée pour vous reposer ou faire semblant de bosser.

Poissons

Fin de semaine qui est l'amorce d'un cycle riche en éléments frappants et plutôt bénéfiques. Si vous vous apprêtez à connaître des cieux nouveaux, vous vivrez une mutation exceptionnelle et ce durant à peu près trois semaines.